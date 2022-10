Dopo l’ultimo consiglio comunale sambenedettese “il sindaco è nudo”

Nudo perché ha perso l'occasione per dimostrare che il primo cittadino è lui e che le trame di Partito con i vari giochetti non lo riguardano. Come lui stesso ha detto poco prima della votazione, che ha approvato una delibera alla quale però si è dichiarato contrario. Come minimo doveva ritirarla e chiedere ulteriori riflessioni

di Nazzareno Perotti