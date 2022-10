SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mancano pochi giorni alla terza giornata in programma per sabato 15 ottobre alle ore 18.30 presso il Palazzetto dello Sport di Montegranaro contro Sutor Basket Montegranaro.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato il centro classe 2001 Xhenit Llukacej. Di seguito le sue dichiarazioni.

Llukacej: “Sono molto contento di giocare qui quest’anno. Ho trovato un gruppo giovane e abbiamo tutti l’obiettivo di migliorare ogni giorno. Con il Coach mi sto trovando molto bene e abbiamo un ottimo rapporto, mi chiede intensità, giocare di energia e sfruttare le mie caratteristiche per il bene del gruppo e della squadra”. – afferma l’albanese. – “Pratico il basket da sette anni, ho iniziato con una squadra che si allenava vicino casa mia. In carriera ho giocato soltanto un anno in Albania poi ho fatto il settore giovanile a Roseto, un anno in Serie B e una stagione in Serie C Gold a Messina. Per migliorarmi osservo tanti giocatori e cerco di rubare con gli occhi le cose buone che fanno. I miei giocatori preferiti sono Russell Westbrook e Paul George. Montegranaro? Mi aspetto una partita diversa dall’ultima giocata. Abbiamo sempre voglia di vincere e di dare il meglio, siamo giovani e non possiamo mollare”. – conclude.