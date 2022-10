La situazione suesposta si registra in un contesto in cui le pratiche amministrative sono aumentate enormemente, gli uffici immigrazione sono oberati per la questione rifugiati e rimangono le questioni sociali aperte, come il fenomeno del cyberbullismo, delle truffe on line e delle bande giovanili, che non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare.

A tal proposito, nonostante la provincia di Ascoli Piceno sia un’area con un basso indice di criminalità, è di alcuni giorni fa la notizia veicolata sui Tg nazionali circa uno studio relativo al periodo 2017/2021, elaborato dal Centro di ricerca interuniversitario sulla criminalità, denominato “Transcrime”, dell’università Cattolica di Milano, Alma Master Studiorum Università di Bologna e dell’ Università studi di Perugia in collaborazione con il Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’ Interno e il Dipartimento della Giustizia minorile, che include il Piceno, segnatamente San Benedetto del Tronto, nella mappatura a livello nazionale delle bande giovanili con una struttura non definita ma potenzialmente pericolosa.

Un motivo in più che ci obbliga a tenere i riflettori accessi sulla questione “Sicurezza” e ragionare sugli investimenti da realizzare per garantire un’opera di prevenzione costante al fine di arginare tali fenomeni e per creare una rete di assistenza per il disagio minorile, esploso dopo le restrizioni della pandemia, che favorisca il cambiamento socio culturale.

Siamo convinti che la provincia di Ascoli Piceno meriti di più, riteniamo difatti insufficiente il piano ministeriale di riorganizzazione degli organici che interessa i presidi della Polizia di Stato di questo territorio, in quanto non in linea con le esigenze attuali e la crescita demografica della provincia, soprattutto nella zona costiera.

Il nostro impegno, in tematiche così importanti, come lo sviluppo del territorio e la Sicurezza urbana, sarà quello di coinvolgere il Questore e il Prefetto di Ascoli P., le istituzioni, la politica e le associazioni di categoria per far sì che ad una provincia come la nostra venga data la giusta considerazione ed affinché venga incrementata la dotazione organica, condizione imprescindibile per mantenere la vivibilità e la qualità della vita delle nostro splendido territorio».