SAN BENEDETTO – Molto interessante la prima puntata di “Punto. E a capo” ma su problemi che dovrebbero essere secondari o addirittura non esistere come le storie da dimenticare riguardanti presunti conflitti di interessi sulla PicenAmbiente che continua ad essere un’impiccio invece che una risorsa per la città di San Benedetto del Tronto.

Stessa cosa per l’erba dello stadio “Riviera delle Palme” che sta ‘consumando’ energie e tempo di funzionari comunali e della stessa Giunta. Contenzioso che potrebbe concludersi con un aggravio delle tasse per i cittadini.

Nel dimenticatoio, invece, le promesse (vedi sommario) fatte in campagna elettorale, delle quali la città ha impellente bisogno se non vuole arrivare all’agonia, dopo una lunga ‘malattia’, per la scarsa efficienza di chi finora ha governato una città bellissima ma sempre più anonima nel panorama nazionale.

Qui uno ‘spezzone’ della puntata (divisa in due parti che metteremo in rete mercoledì 12 e venerdì 13 ottobre, sempre dalle 18.45 in poi) mentre potete vederla per intero, cliccando sulla Web Tv che trovate in ordine cronologico in alto sopra la nostra home page.