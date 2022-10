SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le spiagge portoghesi di Villa Real de Santo Antonio ospiteranno dal 18 al 22 ottobre i campionati europei di pesca sportiva, specialità canna da riva e ben due atleti dell’Apsd San Benedetto, Marco Rizzo e Ignazio Loconte, sono stati convocati per vestire la maglia azzurra e prendere parte alla rassegna continentale, giunta alla sua quindicesima edizione. «Questo sarà il mio secondo campionato europeo – ha dichiarato Ignazio Loconte prima di partire per il Portogallo – ma per me sarà un onore vestire nuovamente la maglia azzurra e rappresentare la nazionale italiana di canna da riva ai campionati europei. Dalle poche notizie giunte finora si prevede una pescata abbastanza difficile su un campo gara situato alla foce di un fiume, con correnti molto forti ed escursioni di marea importanti di anche tre metri. La gara si svolgerà in due manche di quattro ore e come esche avremo vermi, sarde e sugarelli, per insidiare grossi prede come cefali, saraghi, balestre e così via. L’attesa cresce – ha concluso – incrociamo le dita e, a prescindere dal risultato finale, sarà sicuramente un’esperienza unica». Identiche sono state le impressioni riportate da Marco Rizzo che ha manifestato la sua voglia di iniziare la competizione per mettersi alla prova ancora una volta.