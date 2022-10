MONTEPRANDONE – Sono partiti questa mattina, 12 ottobre, i lavori di realizzazione di una ciclostazione all’interno dell’area parcheggio della stazione ferroviaria di via Amendola a Centobuchi.

La nuova velostazione prevede stalli per biciclette coperti da una pensilina sotto la quale saranno montante rastrelliere, con sistema di parcheggio bici a un livello, per un totale di 26 posti parcheggio.

Sarà installata anche una colonnina di manutenzione con pompa, fornita di attrezzi come cacciavite a croce, piatto, chiave a forchetta singola regolabile, chiave a forchetta doppia, set di chiavi esagonali con impugnatura, leve per pneumatici, pompa con adattatore per tutti i tipi di valvole, set di installazione, viti di sicurezza.

L’abbinamento fra treno e bicicletta è una formula sempre più gradita ai viaggiatori in particolare ai pendolari e, negli ultimi anni Trenitalia ha compreso questa crescente esigenza, potenziando i servizi sui convogli regionali.

“Con questo progetto vogliamo incentivare la mobilità sostenibile su due ruote per chi ama la bicicletta e vuole recarsi al lavoro con il treno. Ma anche promuovere il cluster del cicloturismo che stiamo valorizzando con il progetto Monteprandone Borgo a colori e il sito turistico monteprandoneturismo.it – afferma il sindaco Sergio Loggi – Ci auguriamo che tanti cicloturisti approfittino delle nuove opportunità per coniugare passione ciclistica, turismo di prossimità e sostenibilità”.