CUPRA MARITTIMA – Nuovo appuntamento del festival “Cupra Dentro e Fuori le Mura”, sostenuto e promosso dall’amministrazione comunale di Cupra Marittima e dalla Regione Marche.

Mercoledì 19 ottobre, alle ore 21,15, presso il cinema Margherita di Cupra Marittima, il filosofo e teologo Vito Mancuso presenterà il suo ultimo libro dal titolo “La mente innamorata”.

In questa nuova tappa del suo percorso filosofico, Mancuso sostiene che l’equilibrio tra l’irrazionalità dell’amore e la pura logica della mente è ancora possibile e per dimostrarlo chiama a raccolta le vite e le esperienze di grandi del presente e del passato: da Dante a Hannah Arendt, da Giordano Bruno a Etty Hillesum, in un ideale pantheon di menti innamorate capaci di conquistare quella grazia che è il frutto più bello di ogni educazione spirituale. A partire dal loro luminoso esempio, l’autore indica la strada da percorrere per dare ascolto al maestro interiore che ognuno custodisce dentro di sé e raggiungere uno stato di felicità dell’esistenza puro e allo stesso tempo reale, sognante ma a occhi aperti, che rappresenta il dono maggiore che si possa ricevere dalla vita.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.