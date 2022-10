Giovedì 13 ottobre ricorre il giorno dedicato alla celebrazione di San Benedetto Martire, patrono della città. Gli uffici comunali rimarranno chiusi.

Come da tradizione, nel pomeriggio si terrà il solenne rito religioso in onore del Santo: alle 15.45 partirà la processione dalla Cattedrale “Santa Maria della Marina” fino all’abbazia di San Benedetto Martire, al Paese Alto, dove alle 17 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal vescovo Carlo Bresciani. Quindi si svolgerà la cerimonia della consegna delle chiavi della città al Santo Patrono da parte del sindaco Antonio Spazzafumo.

Sempre nell’ambito delle celebrazioni per il santo patrono, sabato 15 ottobre la sala consiliare del Municipio ospiterà la cerimonia di consegna dei Gran Pavese Rossoblù 2022.

Intenso e ricco di eventi il programma dei festeggiamenti che si svolgeranno al Paese alto dove saranno aperti anche stand gastronomici. Il calendario con i dettagli è consultabile dalla pagina dedicata del Bollettino Ufficiale Municipale .