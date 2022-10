GROTTAMMARE – Per il trentennale dell’associazione, la Lido degli Aranci tira fuori dal cilindro un nuovo libro che coniuga comicità e cucina.

“Ridendo e mangiando” è un volume composto da quarantaquattro ricette scritte da comici di fama locale e nazionale, contattati singolarmente dall’associazione stessa per coinvolgerli nel progetto.

“L’idea di questo libro è di Tullio Luciani – afferma Alessandro Ciarrocchi, presidente della Lido degli Aranci, durante la presentazione del volume alla stampa avvenuta questa mattina al Circolo Velico Le Grotte – ed è stato curato da Rosina Bruni, soprattutto per la parte grafica, e dal professor Giarmando Antonio Di Marti. Altrettanto fondamentale è stato il contributo del compianto Alberto Scarabelli che ha seguito il libro fino alla sua scomparsa”.

All’interno del volume sono inserite anche dieci incisioni dedicate a Grottammare realizzate dall’artista Giorgio Voltattorni con la tecnica dell’acquaforte.

Presente all’evento lancio anche il sindaco Enrico Piergallini che racconta dell’immediato supporto dell’amministrazione all’idea della Lido degli Aranci: “Il Comune acquisterà delle copie ma il progetto è stato interamente finanziato dall’associazione. Coglie appieno l’essenza della città perché Grottammare è nota per il cabaret e per la buona cucina. Rappresenta una sintesi della nostra proposta turistica. Inoltre, in un periodo in cui la cucina occupa molti palinsesti televisivi con chef stellati, credo che il libro restituisca alla cucina la sua dimensione quotidiana, più vera”.

Il vicesindaco Alessandro Rocchi sottolinea invece la dinamicità e il ruolo essenziale che la Lido degli Aranci svolge nella comunità grottammarese: “Senza le associazioni e il terzo settore, l’amministrazione farebbe ben poco”.

La presentaezione del volume si svolgerà nel corso di una serata di gala venerdì 14 ottobre al Teatro Kursaal di Grottammare, a partire dalle ore 21:15. Presenta Angelo Carestia, ospite d’onore ‘Nduccio. Previste tante sorprese per il pubblico presente, che sarà testimone di uno spettacolo divertente. In quell’occasione, il volume sarà consegnato gratuitamente ai partecipanti.

Il costo del biglietto è di 10 euro e una parte del ricavato della serata sarà devoluto all’AIL di Ascoli Piceno, rinnovando una collaborazione duratura tra la Lido degli Aranci e l’associazione italiana contro le leucemie.