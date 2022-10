TORTORETO – Nel corso della notte scorsa e della mattina di oggi, i vigili del fuoco del Comando di Teramo sono stati impegnati in un intervento per la ricerca di una persona scomparsa. Si tratta di un uomo di 79 anni, residente a Controguerra, che nel corso della mattinata di ieri aveva lasciato un frantoio di Tortoreto, dove si era recato a bordo della sua Fiat Panda, facendo perdere le sue tracce. Nel corso della serata di ieri i familiari avevano presentato denuncia di scomparsa presso la stazione dei Carabinieri di Corropoli. Durante la notte il Comando dei vigili del fuoco di Teramo ha inviato a Tortoreto, luogo dell’ultimo avvistamento dell’uomo, una squadra operativa e il furgone UCL (Unità di Comando Locale), con funzioni di Posto di Comando Avanzato, gestito da personale TAS (esperto in Topografia Applicata al Soccorso). Il personale operativo dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e a squadre di volontari di protezione civile hanno perlustrato attentamente l’area tra Tortoreto e Controguerra, coadiuvati dall’elicottero “Drago 52” del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Pescara. Nel corso della mattinata l’anziano è stato ritrovato in una stazione di servizio dell’autostrada A14 nella zona di Ancona, in buone condizioni fisiche. Le operazioni di ricerca sono state condotte con il coordinamento della Prefettura di Teramo.