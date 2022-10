SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un uomo di 44 anni, di origine albanese, è stato arrestato a Porto d’Ascoli dai Carabinieri dopo essere stato colto in flagrante mentre cedeva un involucro contenente cocaina a un suo coetaneo. L’uomo aveva addosso circa 2000 euro.

Segue il comunicato dell’Arma:

«Ancora un altro arresto da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Benedetto del Tronto in contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Qualche giorno fa, intorno alle 5 del mattino, nei pressi della zona Industriale a Porto d’Ascoli, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno tratto in arresto un 44 enne di origine albanese poiché sorpreso mentre cedeva ad un coetaneo del luogo un involucro di cocaina. I militari, infatti, scorgevano lo straniero alla guida della propria autovettura mentre faceva salire a bordo un altro soggetto che, dopo aver percorso solo un centinaio di metri, faceva subito scendere dal mezzo. Insospettiti da tale movimento, i Carabinieri hanno provveduto a bloccare i due rinvenendo così indosso al passeggero un involucro di cocaina di circa un grammo e nella tasca dell’autista circa 2000 euro in contanti, denaro sottoposto a sequestro poiché ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio. Al termine delle operazioni, il 44 enne è stato tratto in arresto per spaccio e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria in regime di arresti domiciliari in attesa della convalida, mentre l’acquirente è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore. Approfondimenti in corso da parte dei Carabinieri al fine di individuare sia la provenienza della droga che la sua destinazione, quasi sicuramente rivolta alla piazza locale»