GROTTAMMARE – Nuovamente prorogato il termine per il riconoscimento delle borse di studio dell’annualità 2021/2022, destinate agli studenti frequentanti le scuole Superiori. La scadenza è aggiornata al 7 novembre.

Le domande devono essere presentate al Comune di residenza, indipendente dalla sede dell’istituto scolastico frequentato.

Per partecipare è necessario presentare l’ISEE 2022, riferito alla famiglia di appartenenza, del valore non superiore a euro 10.632,94.

L’avviso integrale e il modulo di domanda sono pubblicati nella sezione “Avvisi pubblici” del sito istituzionale.

Il valore della borsa di studio è stabilito in 200 euro. Il beneficio è istituito dal MIUR attraverso il “Fondo unico per il welfare dello studente per il diritto allo studio” e di anno in anno raccoglie sempre più adesioni: l’ufficio Servizi scolastici riferisce che le domande raccolte negli ultimi 4 anni sono passate dalle 37 dell’a.s. 2017/18 alle 53 per l’anno 2020/21 (42 a.s. 18/19 e 46 a.s. 19/20).

Per visualizzare bando e allegati clicca qui.