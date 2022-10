SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Verso le 3,30 di martedì 11 settembre, si è verificato un serio guasto al server dell’asta elettronica del Mercato Ittico all’Ingrosso, il sistema tramite il quale vengono gestite tutte le operazioni della struttura, con conseguente impossibilità di condurre le vendite.

La ditta responsabile della fornitura e della manutenzione dell’apparecchiatura è stata immediatamente allertata e l’intervento di riparazione è ancora in corso.

Il personale del Mercato Ittico all’Ingrosso si è subito attivato per ridurre quanto più possibile i disagi agli operatori: è stato garantito l’utilizzo della cella frigorifera ed è stato distribuito gratuitamente ghiaccio per proteggere la qualità dei prodotti. Gli stessi funzionari e banditori si sono messi all’opera per svolgere comunque le operazioni di vendita e limitare il disservizio e sono stati azzerati, per le transazioni della mattinata, i diritti d’asta. Inoltre l’ufficio comunale si occuperà di trasmettere le fatture direttamente ai professionisti incaricati dagli utenti. Sul posto stanno operando tecnici del Comune e personale della ditta incaricata della manutenzione.

“Siamo rammaricati per il disagio creato – ha detto l’assessore alle attività produttive Laura Camaioni -. Ci siamo subito attivati per porre rimedio al disservizio e in queste ore si sta lavorando per il ripristino e per capire dove sia il problema in modo che non si ripeta. Abbiamo inoltre disposto delle misure compensative così da alleggerire il danno”.