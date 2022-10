FERMO – Aveva investito un anziano di 91 anni sulla strisce pedonali di Piazza Dante Alighieri ed era fuggito, lasciandolo agonizzante a terra, dopo un volo di tre metri, nella serata del 29 settembre scorso. La Polizia di Fermo è però riuscita a rintracciare il pirata della strada, tradito da un frammento in plastica del lavafari. Segue il comunicato della Polizia Stradale di Fermo:

«La Polizia di Stato comunica oggi, a seguito dello scioglimento della prognosi riservata nei confronti dell’anziano, che gli investigatori della Polizia Stradale, dopo minuziose e complesse indagini, da un frammento di plastica, individuato e sequestrato dai primi operatori della Questura intervenuti sul luogo dell’investimento, riuscivano a risalire al veicolo investitore nel giro di meno di 24 ore.

Nello specifico, una volta appurato che l’oggetto sequestrato apparteneva al lavafari di un Suv Freelander, le ricerche si concentravano su tale modello d’auto. Grazie alla conoscenza del territorio e alla moltitudine di informazioni acquisite, il Suv veniva individuato nel giro di poche ore, prima che il proprietario potesse sostituire tale fondamentale accessorio con uno nuovo.

Oltre al sequestro del veicolo, il proprietario veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di lesioni personali stradali gravissime e aggravate dalla fuga del conducente nonché per il reato di omessa assistenza, avendo l’anziano riportato gravissime lesioni e dunque bisognoso di cure immediate.

Per tali reati, oltre alla pesanti sanzioni penali, inasprite dal legislatore nell’anno 2016, è prevista la revoca della patente di guida».