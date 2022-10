SERRA DE’ CONTI (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nelle prime ore del pomeriggio a Serra De’ Conti, lungo la SP 360 Arceviese, per un incidente stradale tra un furgone e un pickup. La squadra VVF sul posto ha estratto la persona al volante del furgone e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Sul posto il 118, anche con l’eliambulanza, ha trasportato i feriti all’ospedale di Senigallia e Torrette di Ancona.