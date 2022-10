SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella giornata di martedì 11 ottobre è stata presentata alla stampa l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione della prima CER (Comunità Energetica Rinnovabile) sul trerritorio cittadino. Le CER sono soggetti giuridici costituiti da privati cittadini, enti e imprese, che consumano energia autoprodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e hanno come scopo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri e alle aree in cui operano.

A San Benedetto è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico, che fornirà energia pulita, volta in parte all’autoconsumo, in parte ad alimentare la rete elettrica nazionale. Dato che si tratta del primo esempio di CER in un comune con polpolazione superiore ai 5000 abitanti, si partirà con un progrtto pilota di portata abbastanza limitata, per valutare la gestione amministrativa e studiare le strategie da adottare su più vasta scala.

Il GSE (Gestore Servizi Energetici) è l’unico interlocutore per il riconoscimento ufficiale della CER, ed offre un incentivo pari a 110 €/MWh : il quantitativo di energia prodotto in questa maniera dà quindi luogo all’accumulo di risorse economiche che possono essere ridistribuite tra il gestore dell’impianto ed i fruitori della CER nella forma di sconti in bolletta od altre agevolazioni economiche.

“Il beneficio, oltre che di carattere energeticio, è anche sociale” – sottolinea l’Assessore al Bilancio Domenico Pellei – “i cittadini che noi andremo a coinvolgere, saranno quelli che hanno particolari problemi dal punto di vista della collocazione sociale, ovvero famiglie segnalate dai servizi alle quali noi oggi diamo un contributo sotto forma economica per il pagamento delle bollette. In questo caso interveniamo con una forma più adeguata che è quella di uno storno di un costo sulla bolletta”

Oltre ai benefici immediati per isoggetti partecipanti, le CER sono anche strumenti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano per il Clima e l’Energia 2030 dell’Unione Europea, tra cui la riduzione del 40% dei gas serra, l’aumento del 32,5 % di energia prodotta da fonti rinnovabili e dal miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici.