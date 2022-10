SAN BENEDETTO – Molto seguita come sempre la terza puntata della nuova stagione di Scienziati nel Pallone che si è arricchita di una nuova rubrica in preparazione dei festeggiamenti per i primi cento anni di storia della nostra gloriosa Sambenedettese

Su un’idea di Giuseppe Buscemi, nella seconda parte della trasmissione, l’ex giornalista Rai presenterà ogni lunedì frammenti di storia riguardanti principalmente quella che è stata la formazione rossoblu dal 1956 al 1990. Con accenni anche ai due play off, purtroppo persi, contro Napoli e Pescara.

Stavolta ha voluto ricordare i tempi di quando scriveva per Il Tempo Marche. Esattamente la presentazione della seconda partita del campionato di serie C 1973-1974 tra Samb e Olbia. Prima vittoria (3 a 0) che lanciò Chimenti e soci , capitanati da Marino Bergamasco, verso una promozione esaltante in serie B con 9 punti di vantaggio sul Rimini, secondo.

Abbiamo estrapolato un minuto riguardante proprio la presentazione di Frammenti di Storia, in una puntata ricca di interessanti opinioni da parte dell’ex rossoblu Arcadio Spinozzi, di Leo Bollettini figlio di Floriano storico vice presidente e naturalmente dei tre soliti… scienziati. Ha presentato come sempre Antonio Di Salvatore. In regia Daniele Neroni, Davide Pignotti, Yan Tsymbal, Marta Grima, Giacomo Lauretti e Gian Marco Evo Marconi.

L’intera trasmissione potete rivederla su Rivieraoggi.it. E ogni mercoledì e venerdì su 7Gold, canale 15 del digitale terrestre