OSIMO – Tragedia a Osimo: è stata uccisa questa mattina, in via Montefanese, zona Padiglione, una donna italiana di 41 anni, massacrata di botte da un cittadino di nazionalità marocchina. Secondo le prime ricostruzioni delle Forze dell’Ordine, non è escluso che l’autore del delitto sia l’ex compagno della donna.

Sulla terribile vicenda stanno già indagando i Carabinieri della città della provincia di Ancona: il presunto omicida è già stato arrestato. Sul posto, per effettuare i rilievi, anche la Polizia Scientifica.