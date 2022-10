CUPRA MARITTIMA – Una domenica all’insegna del bio a Cupra. Domenica 16 ottobre a partire dalle 9.30, in Piazza Possenti e via Galileo Galilei arriva il Cupra per l’ambiente festival – Biofestival d’autunno con mostra mercato di prodotti biologici, promosso dal Comune di Cupra Marittima, Aiab e l’associazione Marche a Rifiuti Zero.

Il festival si svolge nell’ambito del Progetto Cupra per l’Ambiente che l’Amministrazione porta avanti dal 2018, con l’obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti all’origine e promuovere una gestione responsabile delle risorse tra i cittadini e gli esercizi commerciali.

Di seguito il programma completo della giornata