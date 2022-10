“Dentro. Una storia vera, se volete” emoziona il pubblico di San Benedetto

Lo spettacolo di Giuliana Musso, andato in scena al Teatro Concordia, fa riflettere su un tema delicato e sempre attuale: la violenza in famiglia, anzi, l’occultamento della violenza, come ha precisato l’autrice. Guarda i nostri spezzoni e non perdere l'articolo che uscirà sul tabloid in edicola lunedì 28 febbraio

di Marta Grima