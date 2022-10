Sconto sulla Tari, ben 29 nuove imprese ne hanno fatto richiesta

Consiste in mille euro di detrazione più altri 100 euro per ogni dipendente in servizio presso l’attività per un massimo di 5 dipendenti. Olivieri: "Questa città, nonostante la crisi, è molto attrattiva per quanti intendono aprire un‘attività"

di Redazione