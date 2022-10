CENTOBUCHI – Dopo il pareggio con la Monterubbianese e il turno di riposo l’Atletico Centobuchi torna ad allenarsi in vista della gara esterna contro il Monticelli, in programma per sabato 15 ottobre alle ore 14.30 presso il Velodromo di Monticelli.

Di seguito l’intervista al direttore Gian Marco Ameli.

Ameli: “Con la Monterubbianese è arrivato un punto da cui dobbiamo ripartire ma allo stesso tempo siamo stati sfortunati perché potevamo portare a casa la vittoria. Abbiamo sofferto nel finale del secondo tempo in cui abbiamo preso il gol, dovevamo chiudere la partita prima. Monticelli? Stiamo cercando la prima vittoria, sarà una trasferta insidiosa, la squadra è ben attrezzata ed hanno una bella struttura appena inaugurata. Ai ragazzi ho chiesto amore per la squadra, non meritiamo la posizione in classifica, devono dare qualcosa in più ma ci sono tutti i presupposti per fare bene e sono sicuro che faremo un buon risultato”.