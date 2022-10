FERMO –Venticinquenne denunciata dai Carabinieri di Fermo: lo scorso luglio aveva trovato il bancomat dimenticato da un’altra cliente nello sportello ATM, e aveva prelevato 150 euro. Segue il comunicato dell’Arma Fermana:

«I Carabinieri della Stazione di Fermo, a conclusione dell’attività di indagine, hanno denunciato una 25enne del posto per il reato di indebito utilizzo di carte di pagamento. Nel mese di luglio, infatti, una 50enne, dopo aver effettuato un’operazione allo sportello automatico di un istituto bancario di Fermo, si era allontanata dimenticando il bancomat sul posto. Dopo di lei, però, era sopraggiunta una ragazza che aveva trovato la tessera bancomat. La giovane dopo essersi guardata intorno, approfittando anche del fatto che insieme al bancomat era stato dimenticato anche un fogliettino riportante il codice pin di quella tessera, non ha resistito alla tentazione e ha prelevato 150 euro.

La vittima, accortasi di aver dimenticato il bancomat, è subito tornata indietro per riprenderlo ma ormai era troppo tardi e non lo ha più trovato. Ha poi verificato l’estratto conto e si è accorta del prelievo indebito eseguito sul suo conto corrente. pertanto, non le è restato altro da fare che presentarsi alla stazione dei Carabinieri, e sporgere denuncia.

Gli uomini dell’Arma non hanno perso tempo e hanno subito acquisito le immagini registrate dalla telecamera di videosorveglianza posizionata proprio sullo sportello bancomat. I Carabinieri sono riusciti così a ricostruire la dinamica dei fatti e soprattutto, anche attraverso il successivo riconoscimento fotografico, a risalire all’identità dell’autrice del prelievo, che è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Fermo per il reato di indebito utilizzo di carte di pagamento.

I Carabinieri invitano ancora una volta i cittadini a non tenere mai il codice pin insieme alla tessera bancomat, proprio perché, in caso di furto o smarrimento, chi ne entrasse in possesso avrebbe vita facile per “attingere” ai risparmi che, probabilmente, il malcapitato ha raccolto dopo tanti sacrifici personali e familiari».