A partire da lunedì 10 ottobre è aperto il bando per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per gli studenti della scuola secondaria di I e II grado iscritti all’anno scolastico 2022/23.

Hanno diritto alle agevolazioni gli studenti (o i tutori legali in caso di minori) con residenza anagrafica nel Comune di San Benedetto del Tronto le cui famiglie hanno un’attestazione ISEE pari o inferiore a € 10.632,94.

Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modello prestampato, che può essere scaricato dal sito istituzionale del comune (cliccando QUI) oppure ritirato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP in Municipio, e inoltrate al Comune entro lunedì 14 novembre 2022.

Le richieste dovranno pervenire in una delle seguenti modalità:

consegnate di persona all’Ufficio Protocollo, sito al piano terra del Municipio;

inviate per Posta Elettronica Certificata – PEC all’indirizzo protocollo@cert-sbt.it;

inviate per posta elettronica ordinaria all’indirizzo comunesbt@comunesbt.it;

con raccomandata A/R all’indirizzo “Comune di San Benedetto del Tronto, viale De Gasperi 124, 63074 San Benedetto del Tronto”. Il timbro postale non fa fede per l’inoltro entro il termine stabilito.

Si segnala che affinché il contributo venga erogato, è necessario presentare documentazione della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri.