SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “A nome mio personale e di tutto il Liceo formulo un grande In bocca al lupo per lo spettacolo e l’augurio di godere a pieno dell’occasione di confronto e di scambio con le altre scuole del territorio nazionale”. Partono con il conforto della parole della Dirigente Scolastica Stefania Marini gli studenti delle classi 4^ e 5^ M del Liceo Scientifico “Rosetti” di San Benedetto del Tronto, che nei giorni 11, 12 e 13 Ottobre 2022, partecipano alla Rassegna Teatro scuola –educazione di Serra S. Quirico, 38^ Rassegna nazionale.

Si tratta di un’attività che l’istituto sambenedettese ha già messo in opera in passato e che questa volta vede fissata per il giorno 13 ottobre 2022 la rappresentazione dal titolo “Una settimana da…Pitagorico! “, lavoro finale del percorso di potenziamento del Liceo matematico che ha coinvolto le suddette classi nell’anno scolastico 2021-2022.

La Dirigente sottolinea il suo “plauso particolare agli studenti e alla professoressa Deana D’Agostino che ha curato la regia e l’allestimento dello spettacolo. Un sentito ringraziamento alla professoressa Paola Palestini e a tutti i docenti dei rispettivi consigli di classe”.

“La Rassegna Nazionale Teatro Scuola Educazione di Serra San Quirico – si legge sul sito dedicato – è un progetto culturale durante il quale sono presentati spettacoli e si organizzano momenti di confronto e scambio culturale sul Teatro Educazione. È il luogo di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul rapporto tra il Teatro e la Scuola. È il luogo dove si promuove l’inserimento del linguaggio teatrale nella Scuola”. Gli obiettivi del progetto sono infatti la partecipazione diretta alle attività (laboratori, officine); la fruizione teatrale attraverso la visione delle rappresentazioni delle altre scuole e del teatro professionale; la riflessione sul prodotto e processo educativo e teatrale.