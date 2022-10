MASSIGNANO – Perde il controllo del suo scooter e cade: è stato trasportato all’Ospedale Madonna del Soccorso il 31enne protagonista di un brutto incidente, avvenuto nella notte in contrada Montevarmine, in zona Villa Santi di Massignano. Il giovane, finito a terra poco dopo le 2, non avrebbe per fortuna riportato lesioni troppo gravi nella caduta. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti anche i Carabinieri.