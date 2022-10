Scienziati nel Pallone, stasera ospiti Leo Bollettini, Arcadio Spinozzi e Giulio Di Buò

Appuntamento alle 18.45 con il figlio di Floriano Bollettini, vice presidente Samb negli anni d'oro, con l'ex Samb e con il tifoso in collegamento da Milano. In studio i nostri tre scienziati Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter Del Gatto. Conduce Antonio Di Salvatore. Commentate o scriveteci in diretta al numero 388 6595011