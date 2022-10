ANCONA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa sera ad Ancona, in zona Passetto, per soccorre una persona caduta nella scarpata precipitando per circa 15 metri. La squadra VVF sul posto si è calata utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) recuperando la persona, che è rimasta sempre cosciente, affidandola al personale del 118.