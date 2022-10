Corci 6 Il portiere rossoblu non poteva far nulla per evitare i gol subiti. Inoperoso nel resto del match: non viene quasi mai chiamato in causa dalle conclusioni avversarie.

Murati 5 Dopo un inizio di campionato in crescendo, sembra aver perso in intraprendenza. Deve sbloccarsi, ha le qualità per diventare un punto di riferimento in questa squadra

Conson 4 Lo stopper rossoblù torna titolare dopo la frattura al naso. Dopo un ottimo primo tempo, stende Njambe in area causando il calcio di rigore che porta in vantaggio il Pineto. Poco dopo, un suo errore regala il raddoppio agli ospiti

Zaffagnini 5,5 Prestazione incolore del numero 5 della Samb: non brilla, né commette gravi disattenzioni. Sfortunato nell’azione del terzo gol degli abruzzesi: il centrale si fa male ed è costretto a uscire

Viscardi 4 Commette almeno tre errori madornali, che solo per caso non creano grandi occasioni da gol. Anche lui, come Murati, sembra involuto

Lulli 6 Partita di grande sacrificio e lotta a centrocampo, non brilla in fase offensiva. Subisce un fallo probabilmente sanzionabile con un calcio di rigore, ma nell’occasione l’arbitro lascia giocare

Tassi 5,5 È uno dei pochi a provarci, anche se in modo un po’ compassato. Dubbio il fuorigioco fischiato a Vita, pronto a realizzare una sua imbeccata

Umile 4,5 Tanti, troppi errori da parte sua, compresa una chiara occasione da gol sciupata nel secondo tempo

Proia 6 Ancora una volta il migliore dei suoi, seppur non abbia grosse occasioni di incidere: come il suo compagno di reparto Emili, deve migliorare le scelte effettuate soprattutto in fase di conclusioni

Emili 5 Ha qualità, è un degno numero 10, ma fa sempre la giocata più difficile. Bravo nelle triangolazioni con Proia, purtroppo pessimo quando si tratta di concretizzare

Chinellato 4,5 Sbaglia completamente il terzo tempo che lo avrebbe portato, probabilmente, a concludere in rete una chiara occasione da gol. Non riesce a mettere in mostra le sue qualità fisiche nel corso del match: è di nuovo macchinoso e impalpabile

Subentrati

Vita 6 Entra troppo tardi, portando come al solito un certo brio nel reparto offensivo

Angiulli SV

Agostinone SV

Marras 6 Perché far giocare Umile dal primo minuto, lasciando al giocatore di proprietà dell’Arezzo qualche spezzone in cui comunque riesce a mettere in mostra le sue qualità?

Allenatore

Prosperi 4,5 “Non è un buon inizio”, direbbe un celebre chef e conduttore tv. È vero, è arrivato da pochi giorni e gli episodi hanno influito sul risultato finale, come lui stesso ha dichiarato. In attesa della fine della squalifica di Cardella, sceglie di schierare il “doppio 10” (Proia ed Emili) confermando un disastroso Chinellato. Temporeggia inutilmente prima di sostituire il numero 9 con il più frizzante Vita. La sua difesa a 3, che oggi abbiamo visto solo in parte, riuscirà a imporsi anche in un contesto come quello della Samb?