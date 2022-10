NOTE – La partita è valida per la 6° giornata del Campionato di Serie D, Girone F. 21°C allo Stadio Riviera delle Palme, cielo nuvoloso. Campo in condizioni non perfette. Samb in completo rossoblù, Pineto in casacca a righe bianche e azzurre.

Angoli: 8-0

Ammoniti: Nonni (P) 7′ st

Espulsi:

Marcatori: Allegretti (P) 6′ st, Njambe (P) 23′ e 29′ st

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Corci, Murati, Conson, Zaffagnini, Viscardi, Lulli, Emili, Umile, Proia, Chinellato, Tassi.

A disposizione: Berti, Vita, Agostinone, Luccarini, Feliz, Mauthe, Marras, Angiulli, Scarponi

Allenatore: Fabio Prosperi

PINETO: Mercorelli, Di Filippo, Nonni, Foglia, Lo Sicco, Maio, Domizi, Allegretti, Della Quercia, Lucarini, Traini.

A disposizione: Abate, Marchegiani, Minincleri, Njambe, Barchini, Capaldo, Pica, Mercado, Gurini.

Allenatore: Daniele Amaolo

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Calcio d’inizio, inizia la partita

1′ Fallo in attacco di Chinellato, il Pineto riparte dalla propria area

2′ Cross pericoloso di Proia, che s’invola dopo un tacco pregevole di Emili. Il portiere ospite sventa l’azione offensiva

4′ La Samb si fa vedere in attacco, rimessa nei pressi della bandierina per Murati

4′ Colpo di testa di Chinellato, palla sopra la traversa

6′ Calcio d’angolo per la Samb, Emili sul pallone

7′ Sinistro al volo, conclusione alta di Umile

9′ Errore di Viscardi, Lulli recupera il pallone

11′ Fallo di Umile sull’out di sinistra, punizione per il Pineto

14′ Pineto ancora in avanti, rimessa in zona offensiva sulla fascia destra del campo

14′ Domizi è in fuorigioco, Corci batte la punizione dal fondo

16′ I giocatori della Samb reclamano il calcio di rigore: Umile è stato contrastato con veemenza da Foglia. Tutto regolare per l’arbitro

18′ Allegretti può servire comodamente Della Quercia, ma sbaglia un’apertura piuttosto semplice

20′ Brutto fallo di Domizi su Proia, l’arbitro grazia l’ex Samb

21′ Proia colpisce il portiere del Pineto in uscita, botta alla nuca per Mercorelli che viene soccorso dallo staff medico. L’estremo difensore ospite sembra in grado di continuare

25′ Problema fisico per un giocatore del Pineto, si tratta di Maio. Al suo posto entra Njambé

27′ Corner per la Samb, dopo un gran dialogo tra Emili e Proia. Il 27 rossoblù conclude ma Mercorelli respinge

29′ La Samb di Prosperi mostra le sue prime trame offensive, la conclusione di Proia è a lato, ma la squadra è in crescita

30′ Ancora una conclusione della Samb: il destro a giro di Emili non è preciso

33′ Grande azione della Samb: Chinellato manca incredibilmente la conclusione di testa sulla splendida assistenza di Tassi

35′ Corner per la Samb sul lato destro

38′ Ancora Samb in avanti, ancora un destro di Emili: impreciso

40′ Lulli subisce fallo a centrocampo, Samb che prova a cercare un varco nella difesa abruzzese

41′ Punizione per la Samb nei pressi del cerchio di centrocampo

44′ Corci al rinvio dal fondo quando il primo tempo si avvicina alla fine

45′ Ancora un errore di Viscardi, Conson ci mette una pezza

45+1′ Cross di Traini, palla tra le mani di Corci

45+2′ Lulli atterrato in area, i giocatori rossoblù invocano il fischio dell’arbitro. Si gioca

45+3′ Finisce il primo tempo, squadre negli spogliatoi ancora sul punteggio di 0-0

SECONDO TEMPO

2′ Fantastica azione della Samb sulla fascia sinistra, palla in mezzo ma Umile aspetta troppo prima di concludere e perde l’occasione

4′ RIGORE PER IL PINETO: tanti dubbi sul fallo fischiato a Conson su Njambé

5′ PINETO IN VANTAGGIO. Allegretti spiazza Corci sotto la Curva Nord

9′ Occasione per la Samb: sponda di Chinellato, Umile serve Emili che non controlla bene e non riesce a concludere

11′ Samb che schiaccia il Pineto nella propria area di rigore

15′ La Samb ha allentato leggermente la pressione, ma il Pineto non riesce ad approfittarne. La squadra di Prosperi prova a far ripartire la manovra offensiva

18′ Brutto pallone perso sulla tre quarti dalla Samb, la difesa rossoblù risponde presente

19′ Gran tiro di Emili! Destro da posizione defilata, pallone che sfiora il palo

22′ Destro a giro di Njambe, pallone alto sulla traversa

23′ RADDOPPIO DEL PINETO. Errore clamoroso di Conson, Allegretti e Njambe si ritrovano in superiorità numerica e il camerunese mette a segno il raddoppio in tap in

25′ Primi cambi per Prosperi: entrano Vita e Marras al posto di Conson e Umile

27′ Vita, pescato in buona posizione da un filtrante di Emili, è però secondo il guardalinee in fuorigioco

29′ TERZO GOL DEL PINETO. Ancora Njambe, che ruba palla a Zaffagnini e scarta Corci

31′ Esce Zaffagnini che si è fatto male nell’azione del terzo gol, al suo posto Agostinone

32′ Nella Samb entra Mauthe per Viscardi, nel Pineto spazio al numero 10 Minincleri per Allegretti

35′ Vita si mette in proprio scartando tre avversari, la conclusione è deviata in corner

35′ Nella Samb entra Angiulli per Tassi, nel Pineto entra Gurini per Domizi

37′ Corner di Proia, Mauthe conclude a lato

39′ Allegretti, in panchina, viene ammonito per proteste

40′ Entra Capaldo per Foglia tra le file degli ospiti

42′ Pineto in controllo della partita, la Samb non riesce a trovare varchi nella difesa

43′ Punizione per la Samb, Emili sul pallone. Il numero 10 sbaglia il cross e si becca i fischi del Riviera

45′ Sono 5 i minuti di recupero

45+3′ Pallone sanguinoso perso da Murati, il Pineto conclude con un pallonetto velleitario sul fondo

45+4′ Njambe è a terra nel cerchio di centrocampo. Interviene lo staff medico

45+6′ Finisce qui. L’esordio di Prosperi alla guida della Samb è da dimenticare.