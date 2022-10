NOTE – La partita è valida per la 6° giornata del Campionato di Serie D, Girone F. 21°C allo Stadio Riviera delle Palme, cielo nuvoloso. Campo in condizioni non perfette. Samb in completo rossoblù, Pineto in casacca a righe bianche e azzurre.

Angoli:

Ammoniti:

Espulsi:

Marcatori:

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Corci, Murati, Conson, Zaffagnini, Viscardi, Lulli, Emili, Umile, Proia, Chinellato, Tassi.

A disposizione: Berti, Vita, Agostinone, Luccarini, Feliz, Mauthe, Marras, Angiulli, Scarponi

Allenatore: Fabio Prosperi

PINETO: Mercorelli, Di Filippo, Nonni, Foglia, Lo Sicco, Maio, Domizi, Allegretti, Della Quercia, Lucarini, Traini.

A disposizione: Abate, Marchegiani, Minincleri, Njambe, Barchini, Capaldo, Pica, Mercado, Gurini.

Allenatore: Daniele Amaolo

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Calcio d’inizio, inizia la partita

1′ Fallo in attacco di Chinellato, il Pineto riparte dalla propria area

2′ Cross pericoloso di Proia, che s’invola dopo un tacco pregevole di Emili. Il portiere ospite sventa l’azione offensiva