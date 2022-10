MONTOTTONE (FM) – Vigili del Fuoco di Fermo impegnati su due fronti, entrambi nella stessa località dell’entroterra fermano. Nel primo caso si è trattato di una persona scivolata in un dirupo per circa 20 metri. Gli operatori VF si sono calati con tecniche di derivazione SAF (Speleo Alpine Fluviali) ed hanno raggiunto la persona creando una zona “pulita” dove potessero intervenire i sanitari per poterlo stabilizzare. Successivamente è stato verricellato a bordo dell’Elisoccorso. Sempre a Montottone, poi, i vigili del fuoco della Centrale VF hanno fronteggiato un incendio di vegetazione. Dopo le operazioni di spegnimento condotte con l’ausilio di tre mezzi è tuttora in corsa la bonifica della zona interessata, di circa seimila metri quadrati.