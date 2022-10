CORROPOLI – Oggi, intorno alle 11, una squadra del distaccamento di Nereto, con un’APS (AutoPompaSerbatoio), un fuoristrada con modulo antincendio e con l’ausilio di un’autobotte del Comando di Teramo, è intervenuta a Corropoli per l’incendio di un trattore agricolo.

L’incendio è avvenuto in contrada Accattapane e ha riguardato un trattore gommato impegnato in lavori di aratura. Il mezzo agricolo è stato avvolto delle fiamme che il conducente del mezzo ha tentato di spegnere utilizzando alcuni estintori portatili, senza riuscirci. I Vigili del Fuoco hanno affrontato l’incendio con i getti degli idranti in dotazione spegnendolo in breve tempo ed evitando che potesse propagarsi alla vegetazione vicina.