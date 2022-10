MONTEMARCIANO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Selettiva a Montemarciano (AN) per un incendio che ha coinvolto due stanze di una casa colonica. La squadra di Senigallia intervenuta con due autobotti più l’autobotte proveniente dalla Centrale VF di Ancona ha provveduto a spegnere le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio al resto dell’abitazione. Non si segnalano persone coinvolte. Parte della casa risulta inagibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. I Vvf stanno mettendo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona, la Polizia Locale ed i Sanitari del 118.