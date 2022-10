GROTTAMMARE -Lo Staff dell’associazione grottammarese Lido degli Aranci festeggia l’ importante e

meritato riconoscimento “Premio Adriatico – un mare che unisce – edizione 2022“, ricevuto sabato 8 ottobre, alle ore 16, dal suo presidente, Alessandro Ciarrocchi, riconoscimento che vede, per la Regione Marche, anche altri premiati che si sono distinti per il proprio impegno in diverse categorie.

Alessandro Ciarrocchi è stato premiato nella sezione Imprenditore&Cultura. Gli altri premiati sono stati Daniela Litta (poesia), Riccardo Manzini (scrittore/narrativa), Stefania Donzelli (musica), Donatella Giuseppina

Ferretti (cultura/insegnamento), Monia Mattioli del “Festival alter art” (danza), Giuseppina e Patrizia Vico di “Fabrika” (imprenditrici), Mario Antonelli e Settimio Virgili (saggi storici), Simona Tesei (arte), Samuela Baiocco (sociale), Anna Maria Mencoboni (sport), Maria Montessori (alla memoria), Paolo Radi (scuola/cortometraggi per ragazzi), Franco Rustichelli (scienza-fisica), Giorgio Ricci (Sociale/volontariato) e Alessandro Ambrosi (guida escursionista Sibillini). Questo Premio, giunto ormai alla quarta edizione, è indetto dall’Associazione “Irdi-

Destinazionearte” presieduta dal critico d’arte Massimo Pasqualone; il coordinatore per la Regione Marche è l’artista e amico Carlo Gentili; i collaboratori/referenti dalle varie Provincie sono Vilma Tomassetti, Giuseppe Mariucci, Mario Monachesi, Nani Marcucci e Simona Guidarelli. Un riconoscimento a personalità di sette Regioni italiane (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia ), che si affacciano sul mare Adriatico, il cui principale obiettivo è la creazione di una rete nazionale e internazionale di letterati, artisti e scrittori che contribuiscono, con le loro opere ed esposizioni, a diffondere il vero significato dell’arte attraverso mostre, premi letterari e presentazioni di libri.

“Sono state premiate personalità di altissimo livello sociale e culturale che promuovono brillantemente lo stile marchigiano ed italiano nel mondo- ha commentato Carlo Gentili.