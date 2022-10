MARINA DI SAN VITO – Grande successo per i colori azzurri al Campionato Mondiale Master di SurfCasting (Over 55) che si è svolto sulla Costa dei Trabocchi, in Abruzzo. Le due formazioni italiane hanno conquistato il titolo di campioni del mondo con la squadra “A” e il terzo posto con quella “B”, della quale faceva parte anche l’atleta dell’Apsd San Benedetto Luciano Sangiuliano. Il rivierasco ha conquistato il quinto posto nella classifica assoluta, contribuendo in maniera determinante alla medaglia di bronzo conquistata dalla formazione azzurra “B”, della quale Sangiuliano è stato il migliore in assoluto.

Un risultato che premia sia la costanza e la caparbietà dell’atleta, sia l’organizzazione e la bontà del lavoro svolto sino a questo momento dalla società presieduta da Zefferino Guidi. «Per me è stata un’esperienza indimenticabile – ha dichiarato l’atleta abruzzese – sono ancora frastornato dall’evento. Ho vissuto questo mondiale come se fosse una favola, orgoglioso di indossare la divisa della nazionale italiana e di onorarla dando il massimo di me stesso sia sul piano agonistico che su quello umano, cercando di fare gruppo con la squadra. Siamo riusciti a salire sul podio e questo per me è stato come toccare il cielo, al punto che sono ancora molto emozionato e felicissimo. Un grande ringraziamento alla federazione, alla mia società, l’Apsd San Benedetto e a tutti gli amici che mi hanno supportato al massimo».