SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lutto in Riviera. Se ne è andato Marino Paci, all’età di 83 anni.

A darne il triste annuncio la moglie Lidia Pignotti, i figli Federico e Paolo, le nuore Antonella e Giovanna e i nipoti Nicolò, Silvia e Sara.

“Lo sport per mio padre era una pillola importante nella vita, un mix di rispetto, educazione e sacrificio, elementi fondamentali per vivere sempre con orgoglio la propria esistenza – racconta il figlio – Ricordo con commozione un particolare nel periodo in cui ancora giocavo (non importava la categoria in cui giocavo, dall’eccellenza fino alla terza categoria), nelle partite casalinghe ogni volta che entravo in campo alzavo la testa per vedere sugli spalti. E lui era lì. Che forza che mi dava!”

Il ricordo del nostro direttore

“Conoscevo Marino da sempre, abitando vicini ma anche perché entrambi legati al pallone. Come descritto dalla famiglia era una persona trasparente e sincera con la passione innata del ruolo di portiere, volava da palo a palo, aspetto che ripeteva con grandissimo entusiasmo.

Poteva avere una carriera migliore che ha avuto il culmine in serie B come terzo portiere dietro Patregnani e Franco Luciani. Con le nuove regole sia lui che Luciani avrebbero collezionato presenze in serie B.

Tantissimi gli aneddoti con il nostro gruppo di amici del Bar Massimo.

Negli ultimi anni passava quasi ogni giorno davanti la nostra redazione e con lui ricordavo fatti curiosi della gioventù che terminavano con sonore risate.

Sentite condoglianze alla sua famiglia da tutta la redazione”