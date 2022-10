SENIGALLIA – Nel nome di Emma, che amava scrivere e trovare parole per i suoi pensieri e le sue emozioni, ben quattro studenti del Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto si sono distinti nel concorso nazionale “Emma, il ricordo salvato”, collocandosi dal secondo al quinto posto nella rosa dei primi cinque premiati.

La cerimonia conclusiva della seconda edizione del concorso si è svolta venerdì 30 settembre 2022, il giorno in cui Emma Fabini avrebbe compiuto 18 anni, alla Rotonda di Senigallia. Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di tutta Italia, il concorso è stato voluto dai genitori della ragazza, scomparsa insieme ad altri quattro adolescenti e ad una mamma, in quella terribile notte dell’8 dicembre 2018, presso la discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo.

“Quale ricordo salveresti della tua vita? Cosa vorresti non far svanire dalla tua memoria? Che sia un’esperienza di gioia o di dolore, di odio o di amore, trasformala in una storia… per non dimenticare.” la traccia elaborata da Lorenzo Paciello, classe 3^M con L’ultima palla (secondo classificato), Federico Bruni, 3^B con Il Luogo che ci appartiene (terzo classificato), Rebecca Camela, 4^M con Il passato ritorna quando meno te lo aspetti (quarta classificata) e Anna Recchi, 3^M con Non ti racconterò mai di come mi sono sentita in quel momento (quinta classificata).

Un’esperienza anche di vita, quindi, per i ragazzi del Rosetti che hanno lavorato con passione e sentimento nel corso del Laboratorio di scrittura, coordinato dalla professoressa Adelia Micozzi, per dare voce a personaggi e situazioni diversi, accomunati però dalla volontà di non dimenticare, la stessa dei genitori di Emma Fabini, cui rimangono anche i racconti, le pagine di diario, i pensieri lasciati dalla loro figlia, ora raccolti in un libro dal titolo “I ricordi non salvano le lacrime”. A questo ha fatto seguito, grazie al contributo dell’associazione Gli amici di Emma e alla collaborazione con il Comune di Senigallia, la scuola di scrittura creativa Genius e la casa editrice Zefiro, l’ideazione del premio letterario sul tema del ricordo che ha coinvolto, quest’anno, un centinaio di ragazze e ragazzi di varie scuole d’Italia con una forte partecipazione di quelle marchigiane. In palio, oltre a buoni per l’acquisto di libri, la possibilità di frequentare un corso di scrittura creativa offerto dalla scuola Genius che vede tra i suoi fondatori Paolo Restuccia, scrittore e regista di una delle trasmissioni cult di Radio Due, Il ruggito del coniglio.