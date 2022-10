CAMPLI – Stamattina, i vigili del fuoco del Comando di Teramo sono intervenuti a Garrufo di Campli, per soccorrere un anziano scivolato in un dirupo. Si tratta di un 85enne del posto che è scivolato per circa trenta metri lungo un ripido dirupo, finendo sul greto di un torrente all’interno di una zona piena di rovi. I traumi riportati durante la caduta e la fitta vegetazione hanno impedito all’anziano di muoversi. Le urla di aiuto hanno richiamato delle persone del posto che hanno lanciato l’allarme alla sala operativa 115. I Vigili del Fuoco lo hanno raggiunto dopo essersi calati lungo il dirupo con l’impiego di tecniche di derivazione alpinistica ed essersi fatti largo tra la fitta vegetazione utilizzando la motosega in dotazione. I pompieri lo hanno trasportato con il loro fuoristrada fino alla strada statale SS81, dove il personale sanitario del 118 di Teramo gli ha prestato le prime cure. Successivamente l’anziano, che ha riportato lievi traumi e ferite, è stato trasportato in autoambulanza presso l’ospedale Mazzini di Teramo. Nella zona dell’intervento è stato inviato anche l’elicottero del Servizio Sanitario 118, ma ha dovuto fare rientro a cause della presenza di una linea elettrica di alta tensione che gli ha impedito di operare. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri di Campli per quanto di competenza.