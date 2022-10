GROTTAMMARE – Ennesima chiusura per il tratto dell’autostrada A14 compreso tra i caselli di Grottammare e Pedaso, in direzione Nord: per quattro notti, la prossima settimana, l’accesso al tratto verrà impedito per permettere lavori agli impianti delle gallerie. Le chiusure verranno effettuate nelle quattro notti di lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre, con orario 22:00-6:00. Non raggiungibile quindi, in tali notti, l’area di servizio Piceno Est, sita nel tratto chiuso.