Ancona, ubriaco viene ricoverato per rischio coma etilico. Uscito dall’ospedale, ricomincia a bere: 49enne soccorso al Passetto

Dopo essere stato dimesso da Torrette, non è riuscito a fermarsi e ha ricominciato a bere. L'uomo è stato rinvenuto la sera stessa, in pineta al Passetto, privo di sensi tra i giochi dei bambini: è stato quindi portato ancora una volta in ospedale per le cure del caso

di Davide Pignotti