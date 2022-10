SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per la festa del Patrono dal 7 al 17 Ottobre, con eventi civili e religiosi. ci saranno anche stand gastronomici e si riprenderanno i normali festeggiamenti, sacrificati negli anni precedenti dalle restrizioni dovute alla pandemia.

Il nutrito Programma Religioso si svolgerà dal 9 al 13 ottobre. Si inizierà con la Santa Cresima alle ore 11 di Domenica 9 Ottobre e si chiuderà il giorno del Patrono, alle 15:45 con la processione partendo dalla Basilica Cattedrale “Santa Maria della Marina”, che si concluderà alle ore 17 con la Solenne Celebrazione presieduta da S.E. Monsignor Carlo Bresciani presso la chiesa di San Benedetto Martire.

Per quanto riguarda il programma civile, si inizia il 7 ottobre alle ore 18 con la presentazione dell’opera “Battaglia di Lepanto” della collezione Cerboni-Rambelli presso la Sala della poesia di Palazzo Picentini.

Si prosegue Giovedì 13:

Alle ore 15 con “Bimbi in Festa” giochi della tradizione ,animazione, artisti di strada in piazza Sacconi.

Alle ore 18:30 in piazza Piacentini esibizione del Corpo Bandistico Città di San Benedetto del Tronto.

Alle ore 19 apertura degli stand gastronomici, al coperto, in piazza Piacentini.

Alle ore 19:30 intrattenimento Musicale.

Alle ore 21 ‘Nduccio Show sempre in piazza Piacentini

Venerdì 14 ottobre

Alle 17:30 a Palazzo Piacentini presentazione denono quaderno dell’archivio storico “Il lungomare di Onorati”.

Alle 21 in piazza Piacentini, Outlet Live Band in concerto.

Sabato 15 ottobre

Alle ore 11 in sala consiliare consegna del Gran Pavese Rossoblù.

alle ore 15 con “Bimbi in Festa” giochi della tradizione ,animazione, artisti di strada in piazza Sacconi.

Alle ore 21 in piazza Piacentini cabaret show con Alberto Alivernini, Paolo Casagrande, Gianfranco Phino, presenta Gloria Conti.

Domenica 16

Alle ore 10 Mostra Statica di Vespe d’Epoca a cura del Vespa Club Sambenedettese, in piazza Sacconi.

Alle ore 15 con “Bimbi in Festa” giochi della tradizione ,animazione, artisti di strada in piazza Sacconi

Alle ore 19 in piazza Piacentini kermesse di musica, canto, danza, cabaret e ospiti a sorpresa.

Lunedì 17 ottobre la decima camminata per San Benedetto Martire a cura di Us Acli, con partenza alle ore 21 dal sagrato dell’abbazia San Benedetto Martire.

Da giovedì 13 a domenica 16 apertura di Palazzo Picentini, della Torre dei Gualtieri e della Villa Marittima con orario 10/13, 15:30/20, ingresso gratuito.

Dal 10 al 17 inoltre sarà sospesa la ZTL del Paese Alto.

Per chi vorrà partecipare agli eventi in programma per la Festa di San Benedetto Martire, l’Amministrazione comunale ha individuato alcune aree di parcheggio dove poter l’asciare l’auto, anche se si invitano tutti coloro che ne hanno la possibilità a spostarsi a piedi.

Le aree di parcheggio consigliate sono:

– in via Impastato, nei pressi della scuola “Marchegiani”;

– a nord e a sud del civico cimitero, in via dei Fenici e via Gemito.

Inoltre, da giovedì 13 a domenica 16 ottobre, in piazza Dante sarà attivo un un parcheggio riservato alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori, accessibile esclusivamente esibendo l’apposito contrassegno al punto di controllo che sarà istituito in via Voltattorni.

Infine si avvisa la cittadinanza che la Zona a Traffico Limitato sarà disattivata da lunedì 10 a lunedì 17 ottobre per agevolare il traffico nell’area.