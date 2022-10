PORTO SANT’ELPIDIO – I Carabinieri della Stazione di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato una 43enne romena per il reato di inosservanza di un provvedimento dell’autorità. La donna, pur avendo divieto di dimora nelle Marche, è stata sorpresa dai militari in un bar di Porto Sant’Elpidio: la misura cautelare era stata emessa per spaccio di sostanze stupefacenti.

Segue il comunicato dell’Arma:

«Qualche sera fa, una pattuglia della Stazione di Porto Sant’Elpidio, durante uno dei quotidiani servizi per il presidio del territorio, ha controllato gli avventori di un locale di quel comune. Dagli accertamenti in banca dati è emerso che sul conto di una donna di origini romene, da loro già ben conosciuta, risultava pendente un provvedimento di divieto di dimora nell’intera Regione Marche emesso dalla magistratura.

A quella donna, infatti, nel mese di aprile di quest’anno era stata notificata una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Fermo, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ulteriori accertamenti svolti dagli uomini della Benemerita, hanno permesso di appurare che la donna non aveva valida giustificazione, ne’ un’autorizzazione che le consentisse il rientro nella Regione Marche, motivo per il quale per lei è quindi scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Fermo per il reato di inosservanza di un provvedimento dell’autorità. Il controllo dei Carabinieri della Compagnia di Fermo, come visto, passa anche per la verifica sull’osservanza dei provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria».