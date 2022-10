Italia Cup a San Benedetto, il presidente del Cns Igor Baiocchi: “È il nostro fiore all’occhiello”

La competizione, alla quale parteciperanno circa 250 imbarcazioni provenienti da tutta Italia, sarà un’occasione unica per partecipare ad un’iniziativa che si ripete ciclicamente ogni quattro anni, trasformando la città in una vetrina per tutti gli appassionati.