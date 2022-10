MONTE SAN VITO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella serata di ieri in via La Croce a Monte San Vito (AN) per liberare un rapace che si era incastrato nella rete di protezione di un centro sportivo. La squadra di Jesi, utilizzando una tecnica speciale di montaggio di scala all’italiana in dotazione ai pompieri, ha provveduto a liberare il gufo dalla rete e, dopo essersi assicurati della sua buona condizione di salute, ha constatato che l’animale era in grado di riprendere il volo in autonomia.