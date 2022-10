SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Verso Matese-Porto d’Ascoli, l’ultima e la prima forza del Girone F, si affrontano in due momenti diametralmente opposti del loro campionato.

Gli uomini di Davide Ciampelli, ci arrivano galvanizzati dalla vittoria col Fano, quelli di Corrado Urbano con ancora negli occhi la vittoria sfumata col Trastevere (3-2) dopo aver segnato due gol, sbagliato un rigore e colpito un palo.

Un solo punto raccolto in 5 partite, nel 2-2 di Pineto, poi solo sconfitte (con Tolentino, Trastevere, Nuova Florida e Notaresco). Seconda peggior difesa del campionato dopo il Termoli, con 11 gol subiti, gli stessi del Roma City.

Per i lupi serve un cambio di marcia, come ha detto lo stesso presidente Luigi Rega in un comunicato, dove si è detto fiducioso che i suoi possano invertire il trend.

“La situazione è oggettivamente difficile, i danni fatti in estate dal punto di vista della mentalità e della preparazione non si risolvono in un giorno. Tuttavia oggi siamo andati in vantaggio sul due a zero e a quindici minuti dalla fine il palo ci ha negato la rete che avrebbe definitivamente chiuso la partita. Il calcio è anche beffa, ma se prendi 3 reti a partita non puoi sperare in risultati positivi. Purtroppo sento una brutta aria intorno alla società, non capendone il perché. Questa società ogni anno fa il possibile per allestire una rosa che possa competere in questo difficilissimo campionato, facendo i conti con realtà molto più grosse ed attrattive della nostra. Abbiamo già dimostrato non mollando nemmeno quando tutto sembrava perduto. Sarà dura, durissima, ma sono sicuro che ne verremo nuovamente a capo, inoltre mi piacerebbe riproporre lo slogan che usai due anni fa: “ Noi ci crediamo, chi non ci crede resti a casa”.

Per quanto riguarda i giocatori che la retroguardia di Ciampelli dovrà tenere d’occhio, c’è una vecchia conoscenza della Samb, Vittorio Esposito che a 33 anni può fare ancora la differenza in Serie D e vorrà rifarsi dopo il rigore sbagliato a Trastevere che avrebbe chiuso i giochi. Da segnalare anche il centravanti Daniele Napolitano, autore di 5 gol lo scorso campionato.

Nel precedente della scorsa stagione, nella tana del lupo finì 1-1. Al vantaggio di D’Alessandro, rispose il bomber Galesio su rigore, inizialmente respinto da Testa.