GIULIANOVA – Stasera, poco prima delle 19, una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Roseto degli Abruzzi ha effettuato un intervento per incidente stradale sulla SS80, a Colleranesco di Giulianova. Nell’incidente è rimasta coinvolta una Mercedes C220 diretta verso Giulianova, condotta da un 49enne, che dopo aver urtato una Mercedes Classe B che la precedeva e una Lancia Musa che percorreva la strada nell’altro senso di marcia, ha terminato la sua corsa all’interno di una pizzeria al taglio dopo aver sfondato la vetrina del locale. Nella pizzeria si trovavano due clienti che fortunatamente non sono stati investiti dall’auto. Il conducente della Mercedes C220, che potrebbe aver accusato un malore, ha riportato traumi che ne hanno reso necessario il trasporto presso l’Ospedale di Giulianova con un’autoambulanza del 118. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati e la vetrina del locale sfondata dall’autovettura. Sul luogo dell’intervento sono giunti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Giulianova per regolare il traffico ed effettuare i rilievi dell’incidente