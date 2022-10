STAFFOLO – Un’abile truffatore, capace di inventare addirittura nuovi bonus per l’attivazione delle utenze luce e gas, ha tentato di circuire una 60enne di Staffolo, in provincia di Ancona. «Siamo della Regione, c’è un bonus di 100 euro per attivare luce e gas» – avrebbe detto al telefono il falso dipendente regionale alla signora. Dopo essersi in un primo momento fidata, la donna si è accorta della potenziale truffa: i forti sospetti l’hanno convinta a rivolgersi all‘ADOC Marche, Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori. L’autore delle telefonate, infatti, cercava solo di farsi indicare il nominativo dell’azienda fornitrice e i codici identificativi delle forniture necessari per avviare il contratto con un nuovo fornitore di energia. La telefonata, spiega l’ADOC, sarebbe partita da un call center con sede in Lombardia.