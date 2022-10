FERMIGNANO – Tragico incidente quello avvenuto nel pomeriggio a Fermignano, lungo la Statale Metaurense, strada che porta a Urbino: nell’impatto frontale tra un’auto e una moto ha perso la vita una donna di 51 anni. Inutili i soccorsi: per la motociclista i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 si sono rivelati vani. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso, oltre che per mettere in sicurezza la carreggiata. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Locale.