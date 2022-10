GROTTAMMARE – Con i fondi intercettati grazie al progetto “Al vostro fianco”, il Comune è in grado di sostenere le famiglie erogando contributi fino al 100% sulle spese per servizi educativi dedicati ai bambini da 0 a 6 anni, anche per l’anno 2021/2022. Le risorse a disposizione ammontano a circa 60mila euro. Scadenza domande 31 ottobre.

Le spese educative rimborsabili riguardano i costi del servizio di ristorazione scolastica dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “G. Leopardi” e le rette di frequenza del Centro Infanzia comunale “Pollicino”, del Centro Infanzia comunale “Baby Azzurro” e della scuola dell’infanzia paritaria “Santa Maria” dell’Istituto Suore di Carità Santa Maria.

I contributi variano in base all’Isee: dal rimborso totale per valore Isee inferiore a 7500 euro, ad agevolazioni tariffarie del 75, 50 o 30%, rispettivamente per Isee fino a 10.000, 15.000 e 21.500 euro.

È bene sapere che il calcolo del contributo avverrà sulla base di due distinte attestazioni Isee, quella 2021, per il periodo settembre-dicembre, e quella 2022 per il periodo gennaio-giugno.

I dettagli per accedere ai contributi sono descritti nell’avviso pubblicato alla pagina “Avvisi e Bandi” del sito web del Comune, unitamente ai moduli di domanda.

